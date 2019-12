Carabao Cup - Les deux Manchester sereins, Leicester l'emporte aux tirs au but

La logique a été respectée ce mercredi soir à l'occasion des quarts de finale de Carabao Cup. Après l'écrasante victoire hier d'Aston Villa sur l'équipe réserve de Liverpool (5-0), les cadors du championnat ont en effet remporté leurs matchs respectifs. L'effectif remanié de Manchester City s'est ainsi logiquement imposé sur la pelouse d'Oxford United (1-3) avec notamment un doublé de Raheem Sterling, capitaine d'un soir. L'autre Manchester a, de son côté, dû attendre la seconde mi-temps pour prendre la mesure du modeste Colchester, pensionnaire de quatrième division anglaise. Après l'ouverture du score de Marcus Rashford (51e), les Reds Devils ont néanmoins déroulé avec un but contre son camp de Jackson (56e) et une réalisation d'Anthony Martial (61e).

L'autre match de la soirée opposait Everton et Leicester, deux équipes de Premier League. La première mi-temps fut parfaite pour l'équipe de Brendan Rodgers qui marquait deux fois en l'espace de quelques minutes grâce à James Maddison (26e) et Jonathan Evans (29e). Le second acte fut lui à l'avantage des Toffees. Davies redonnait espoir à son équipe tandis que Baines égalisait au bout du temps additionnel (92e). Malgré ce but dans les derniers instants, la séance de tirs au but fut fatale pour les locaux qui rataient leurs deux premières tentatives. Jimmy Vardy de son côté, dernier tireur des Foxes, ne tremblait pas et envoyait son équipe en demi-finale de Carabao Cup.

