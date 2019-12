Carabao Cup - Liverpool prend une volée à Aston Villa !

Alors que Jürgen Klopp et ses joueurs sont au Qatar pour disputer la Coupe du Monde des Clubs (entrée en lice mercredi face à Monterrey en demi-finale), Liverpool avait envoyé son équipe bis pour affronter Aston Villa, ce mardi en quart de finale de la Carabao Cup. Et c'est avec une cinglante défaite (5-0) que les jeunes Reds sont repartis de Birmingham.

Mercredi, trois autres tickets pour le dernier carré seront distribués à l'issue des matchs Everton - Leicester, Oxford Utd (D3) - Manchester City et Man Utd - Colchester (D4).

