Carabao Cup - Man City, Man United et Everton se qualifient facilement

Manchester City, Manchester United et Everton verront les quarts de finale de Carabao Cup ! Les trois formations, qui ont toutes rencontré des équipes de Premier League, l'ont respectivement emporté sur Burnley (3-0), Brighton (3-0) et West Ham (4-1).

Les Citizen, qui ont joué un peu plus tôt dans la soirée, ont fait le job grâce à Raheem Sterling, auteur d'un doublé, et Ferran Torres, qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. De leur côté, les Red Devils ont pu compter, entre autres, sur un missile de Paul Pogba sur coup-franc. Enfin, Everton a été envoyé sur orbite par le triplé de Calvert Lewin ! Richarlison est l'autre buteur des Toffees, en grande forme depuis le début de la saison.