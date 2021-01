Carabao Cup - Manchester City bat son rival United et rejoint Tottenham en finale !

Manchester City rejoint Tottenham en finale de la Carabao Cup ! Les Cityzens valident leur billet après une victoire (0-2) sur la pelouse du rival Manchester United. Ce 184ème derby de la ville s'est révélé être un match ouvert et ce dès l'entame avec un but annulé pour les deux équipes en l'espace de cinq minutes. Après avoir touché le poteau par De Bruyne, les Skyblues se sont une nouvelle fois vu un but refusé pour un hors-jeu de Foden. Dominés, les Red Devils vont finir par craquer juste après la pause. Sur un coup-franc de Foden, Stones marque de la cuisse pour donner l'avantage à son équipe (50ème). Après avoir repoussé les tentatives de Sterling (57ème) et Mahrez (62ème), Henderson va être contraint de s'incliner une seconde fois en fin de match. Sur un corner, Fernandinho reprend un ballon mal dégagé par Martial pour faire le break et envoyer Manchester City en finale. Celle-ci aura lieu le 25 avril prochain à Wembley face à Tottenham.