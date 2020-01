Carabao Cup - Manchester City domine Manchester United et prend une option

Un mois jour pour jour après la victoire des Red Devils à l'Etihad Stadium (1-2) en championnat, Manchester City a pris sa revanche sur Manchester United en demi-finale aller de la Carabao Cup (1-3). Peu après le quart d'heure de jeu, Bernardo Silva a ouvert la marque d'une frappe splendide venue heurter la barre transversale avant de franchir la ligne (17e). Un quart d'heure plus tard, les Citizens ont fait le break par l'intermédiaire de Mahrez, parfaitement servi par Bernardo Silva (33e). Dans cette première période à sens unique, Manchester United a encaissé un troisième but lorsque Pereira n'a pu stopper sa course pour éviter le ballon d'aller dans son propre but (39e).

En début de second période, Mahrez est passé proche du doublé mais sa frappe puissante du droit s'est écrasée sur le poteau. Finalement, Rashford a inscrit le but de l'espoir en concluant parfaitement un contre de son équipe (70e). L'équipe de Pep Guardiola prend toutefois une sérieuse option sur la qualification pour la finale, avant le match retour à l'Etihad prévu le 29 janvier prochain. Mercredi soir, Leicester accueillera Aston Villa (21h) dans l'autre demi-finale aller.