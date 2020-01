Carabao Cup - Manchester United s'impose mais Manchester City file en finale

Après la qualification d'Aston Villa face à Leicester mardi soir (3-2 au cumulé), Manchester City a décroché le second ticket pour la finale de la Carabao Cup malgré sa défaite à domicile face à Manchester United (0-1) lors de la demi-finale retour. Malgré une nette domination des Citizens, Matic a ouvert le score en première période en plaçant une volée qui a laissé Claudio Bravo de marbre (35e). Quelques minutes plus tard, Sterling a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu.

En seconde période, Matic a laissé ses coéquipiers à dix en recevant un deuxième avertissement (76e). Derrière, Agüero a également fait trembler les filets mais son but, tout comme celui de Sterling, a été annulé pour une position illicite (84e). Malgré cette défaite, la victoire 3 buts à 1 des hommes de Guardiola lors du match aller leur permet de rejoindre les Villains en finale.