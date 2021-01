Carabao Cup - Tottenham domine Brentford et file en finale !

On connaît le premier club qualifié pour la finale de la Carabao Cup. Ce mardi soir, lors de la première demi-finale de la compétition, Tottenham a fait respecter la hiérarchie en dominant logiquement le club de Championship de Brentford (2-0). Dans cette rencontre, les Spurs ont rapidement pris les devants grâce à Moussa Sissoko (12ème). Après la pause, le pensionnaire de deuxième division a pensé égaliser par l'intermédiaire d'Ivan Toney, mais le but a été refusé par la VAR pour un hors-jeu de position. Quelques instants plus tard, Son Heung-min a finalement scellé le sort du match (70ème). Qualifiés pour la finale à Wembley, les hommes de José Mourinho y retrouveront le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera Manchester United et Manchester United, ce mercredi soir (20h45) à Old Trafford.