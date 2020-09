Carabao Cup - Tottenham sort Chelsea

Dans le cadre des 8èmes de finale de la Carabao Cup (Coupe de la Ligue anglaise), ce mardi soir, le derby de Londres opposant Tottenham à Chelsea a tourné à l'avantage des Spurs, qualifiés pour la suite de la compétition à l'issue de la fatidique séances des tirs au but (1-1, 5 t.a.b. à 4). Dans le temps réglementaire, les Blues avaient pourtant pris les devants grâce au tout premier but de Timo Werner sous ses nouvelles couleurs, d'un tir bien placé du pied droit consécutif à un bon service de César Azpilicueta (19ème).

Mais, dans les dernières minutes de jeu, Erik Lamela, bien décalé par Sergio Reguilon, a trompé Edouard Mendy, qui fêtait sa grande première sous la tunique des Blues, et a égalisé pour les protégés de José Mourinho (83ème). Lors de la séance des penalties, Mason Mount a alors raté sa tentative, ne trouvant pas le cadre d'Hugo Lloris, précipitant l'élimination de Chelsea, finaliste de la compétition en 2019 et qui confirme par cette sortie de route précoce son début de saison plus que poussif.