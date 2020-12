Carabao Cup - Tottenham sort Stoke City et rejoint le dernier carré

Après Brentford et Manchester City, Tottenham est le troisième club qualifié pour les demi-finales de la League Cup. Ce mercredi soir, lors des quarts de finale, les Spurs de José Mourinho se sont imposés sur la pelouse de Stoke City (1-3). Dans cette rencontre, les pensionnaires de Premier League ont ouvert la marque par Gareth Bale (22ème). Jordan Thompson, peu après la reprise, a égalisé pour la formation de Championship (53ème). Mais les coéquipiers d'Hugo Lloris ont finalement fait respecter la hiérarchie en inscrivant deux buts en fin de match, via Ben Davies (71ème) puis Harry Kane (81ème). Dans la soirée (21 heures), les Toffees d'Everton et les Red Devils de Manchester United se disputeront l'ultime ticket pour le dernier carré.