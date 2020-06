Carnet - Auxerre : président historique, Jean-Claude Hamel s'est éteint

A l'image de Guy Roux, Jean-Claude Hamel représente une importante page de l'histoire de l'AJ Auxerre. Président du club entre 1963 et 2009, l'ancien dirigeant de l'AJA est décédé à l'âge de 90 ans, comme l'a annoncé le club ce mardi. Au cours de la présidence de ce dernier, les Auxerrois ont remporté la Coupe de France à quatre reprises (1994, 1996, 2003 et 2005).

"Le Président Hamel décédé, l’AJA endeuillée. La famille de Jean-Claude Hamel a la plus grande peine de vous annoncer le décès de M. Jean-Claude Hamel dans sa 91éme année. Elle demande de respecter le souhait du défunt et de sa famille pour que les obsèques se déroulent dans la plus stricte intimité familiale. L’AJ Auxerre pleure son Président historique et s’associe à la peine de ses proches. Un registre de condoléances sera à disposition du public dès demain après-midi au stade Abbé Deschamps. Le club rend hommage à l’un des plus grands dirigeants du sport Français et présente ses plus sincères condoléances à sa famille" a écrit le club.