Carnet - Fabrice Lepaul est décédé

C'est une triste nouvelle que vient de communiquer l'AJ Auxerre en ce samedi après-midi. Joueur du club entre 1990 et 1998 puis entre 2000 et 2002, Fabrice Lepaul a perdu la vie dans un accident de la route, à l'âge de 43 ans. "L'AJ Auxerre pleure la disparition de l'un de ses anciens joueurs. Fabrice Lepaul, joueur de l'AJA de 1990 à 1998 puis de 2000 à 2002, est décédé suite à un tragique accident de la route. Nous adressons toutes nos condoléances et notre soutien à la famille de Fabrice", a écrit le club icaunais dans un communiqué.

Fabrice Lepaul avait notamment remporté le championnat de France en 1996 avec l'AJ Auxerre sous les ordres de Guy Roux. Il avait ensuite porté le maillot de l'AS Saint-Étienne lors de la saison 1998-1999, celle de la remontée des Verts dans l'élite et du titre de Division 2. Milieu offensif gaucher, il avait poursuivi sa carrière à Colmar, Vauban, Strasbourg, Obernai et Épinal, avant de terminer dans des clubs régionaux en Alsace. La rédaction de MadeInFOOT présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.