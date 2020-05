Casino - Quand le football s'invite sur les machines à sous

Il existe de nombreux moyens de manifester son amour pour le ballon rond. Si vous pouvez suivre les différents matchs, vous pouvez essayer plusieurs machines à sous sur le thème du football. Voici donc celles que nous avons trouvé les plus intéressantes.

The Cup

C’est sans aucun doute la machine à sous la plus connue sur le thème du football. Elle le doit notamment aux différentes fonctionnalités qu’elle propose. Vous pouvez par exemple profiter d’un jackpot progressif et de nombreux bonus. L’un des plus intéressant d’entre eux est un mode de jeu affiché en 3D qui vous demande de marquer un but et donc de choisir la manière dont vous allez frapper le ballon pour battre le gardien. En fonction de votre choix de frappe parmi les neuf proposés, vous pouvez alors gagner un jackpot, mais aussi des parties gratuites ou des multiplicateurs de gains. Veuillez noter que cette machine à sous peut vous permettre de gagner jusqu’à 20 000 euros et qu’elle est proposée par l’éditeur NetEnt.

Football Fans

La principale originalité de cette machine à sous proposée par Playtech est de vous permettre de choisir la nation avec laquelle vous jouez. Cela permet de définir le décor de cette machine mais aussi les symboles affichés, qui seront aux couleurs de votre sélection. En alignant trois symboles identiques, vous pouvez gagner un jackpot de 30 000 euros, mais aussi rempoter jusqu’à 15 parties gratuites. C’est donc une machine à sous qui devrait ravir les amateurs de football et le fait de pouvoir choisir sa sélection la rend parfaite pour jouer en attendant le prochain match de l’équipe de France de football.

The Champions

Cette machine à sous, proposée par Pragmatic Play, se distingue avant tout par la qualité de ses graphismes. Cependant, après une introduction plutôt impressionnante, vous ne devriez pas rencontrer la moindre difficulté pour trouver vos marques. Vous ferez en effet face à 5 rouleaux et à 20 lignes de paiement. Il vous permet également de remporter un impressionnant jackpot progressif pouvant s’élever jusqu’à 300 000 euros. Pour tenter de le remporter, vous devez passer par plusieurs mini-jeux auxquels vous pouvez accéder en alignant au minimum 3 ballons sur la même ligne. Chaque partie réussie vous permet également de remporter un multiplicateur x2 et le faire monter jusqu’à x 20.

En conclusion

Comme vous avez pu vous en rendre compte, de nombreuses machines à sous sur le thème du football existent. Un grand nombre d’entre elles sont très intéressantes et n’auront aucun mal à séduire les amateurs de football. Parmi elles, on peut citer The Cup, qui offre un mini jeu très intéressant dans lequel vous devez marquer un but au gardien adverse pour remporter un jackpot, des parties gratuites ou un multiplicateur. La machine à sous Football Fans vous permet de choisir la nation avec laquelle vous jouez, ce qui la rend encore plus populaire lors des compétitions internationales. Enfin, la machine à sous The Champions se démarque par de superbes graphismes et de très bonnes animations et peut vous permettre de gagner jusqu’à 300 000 euros.