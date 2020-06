CDF/CDL - Les finales décalées pour des raisons de programmation ?

Au départ programmées mi-août, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue devraient finalement se dérouler fin juillet afin d'être en concordance avec la demande de l'UEFA qui exige de connaître avant le 3 août le nom des qualifiés en coupe d'Europe. Mais une nouvelle donnée pourrait venir modifier un peu plus le déroulement de ces rencontres. Habituellement programmées le samedi soir, ces finales pourraient finalement avoir lieu le vendredi 24 pour la CdF et le vendredi suivant pour la CdL.

Nos confrères du Parisien affirment en effet que la LFP et la FFF auraient accepté une requête du diffuseur France Télévisions qui ne voudraient pas faire de l'ombre à l'une de leur émission estivale phare Fort Boyard. Si les supporters venaient à être autorisés pour ces rencontres, cette décision risque d'être très largement critiquée.