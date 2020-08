CDF (F) - L'OL s'impose aux tirs au but contre le PSG

Ce dimanche soir, au Stade Abbé-Deschamps (Auxerre), l'Olympique Lyonnais a remporté la finale de la Coupe de France féminine face au Paris Saint-Germain. Les Rhodaniennes ont pris le dessus au cours de la fatidique séance des tirs au but (0-0, 4 t.a.b. à 3). La gardienne parisienne, Christiane Endler, qui venait de repousser la quatrième tentative lyonnaise bottée par Eugénie Le Sommer, a alors frappé son penalty sur le haut de la transversale de Sarah Bouhaddi.

La gardienne lyonnaise, après une réussite de Lucy Bronze, a stoppé le dernier tir au but parisien de Léa Khelifi et offert le titre à son équipe, qui réalise donc le doublé coupe-championnat et remporte la compétition pour la neuvième fois de son histoire. Auparavant, dans le temps réglementaire, les deux formations s'étaient neutralisées dans une partie globalement terne, marquée par une interruption de plusieurs grosses minutes à cause d'une panne d'éclairage.