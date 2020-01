CDF - Angers, Nice et Dijon font le travail, le petit poucet s'arrête en 32es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce dimanche en fin d'après-midi. Les trois équipes de Ligue 1, Nice, Angers et Dijon, se sont qualifiées. Hombourg-Haut, le petit poucet de la compétition, s'arrête ici.

Tombeur de Lens début décembre (2-1), Dieppe, équipe de Nationale 3, n'a pas réédité son exploit face à Angers (1-3) mais sort avec les honneurs. Le SCO a toutefois dû faire preuve de patience puisque l'ouverture du score de Romain Thomas n'est intervenue qu'à la 68ème minute de jeu. En fin de match, Pierrick Capelle a inscrit le but du break (84e), et heureusement, puisque quelques secondes plus tard, Alain Nkeng a réduit la marque pour les locaux (86e). Enfin, les Angevins ont de nouveau pris deux buts d'avance dans les dernières secondes, grâce à un doublé de Capelle (90e+4). Face à Valenciennes, Dijon s'est imposé sur le même score (1-2) et sera au rendez-vous des 16es de finale. Au quart d'heure de jeu, Sammaritano a ouvert le score (14e) mais cet avantage a été de courte durée puisque Chevalier a égalisé sur penalty dans la foulée (18e). Finalement, Lautoa a offert la qualification au DFCO à l'entame du dernier quart d'heure (74e).

Devant leur public, les Aiglons ont eux aussi assuré l'essentiel face à Fréjus (2-0). Réduits à dix dès la 25ème minute suite à l'exclusion de Fachan, les pensionnaires de Nationale 2 ont fini par craquer après la pause. Boudaoui a débloqué la situation (55e) puis en fin de match, Ounas a assuré la qualification des siens en corsant l'addition (90e+2). Petit poucet de la compétition, Hombourg-Haut (Régionale 3) a vu son parcours s'arrêter ce dimanche. Face à Prix-lès-Mézières, équipe de Nationale 3, la marche était trop haute (0-3). Houlot (9e), Thioune (39e) puis Casado (90e+3) ont inscrit les trois buts des visiteurs. Nancy a obtenu sa qualification (0-1) grâce à un but tardif de Gueye (88e) face à Grande-Synthe. Epinal a également obtenu son ticket en venant à bout de Sannois-St-Gratien (0-1). Krasso a inscrit l'unique but de la rencontre (70e). Dans le dernier match, Limonest (Nationale 3), réduit à neuf, a réalisé l'exploit de sortir Le Puy (Nationale 1) aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b 1).

LES RESULTATS DES MATCHS DE 17H15

Dieppe - Angers : 1-3

Grande-Synthe - Nancy : 0-1

Hombourg-Haut - Prix-lès-Mézières : 0-3

Limonest - Le Puy : 1-1 (3 t.a.b 1)

Nice - Fréjus : 2-0

Sannois-Saint-Gratien - Epinal : 0-1

Valenciennes - Dijon : 1-2