CDF - Angers élimine le Stade Rennais et accède aux 16èmes de finale (résumé)

En clôture des 32èmes de finale de la voie professionnelle de la Coupe de France, Angers s'est qualifié pour le tour suivant en l'emportant (2-1) face au Stade Rennais dans ce derby de l'Ouest.

Le SCO fait tomber le vainqueur de la Coupe de France 2018. Dans ce match face au voisin Rennais, Angers débute fort et ouvre le score dès la troisième minute de jeu. Sur un centre de Manceau, Fulgini devance Aguerd pour placer une tête décroisée qui trompe Gomis. Bien rentrés dans leurs matchs, les protégés de Stéphane Moulin se procurent un pénalty peu avant le quart d'heure de jeu. Alerté par Cho, Capelle est fauché par Da Silva. Fulgini ne tremble pas et son plat du pied droit croisé vient battre Gomis pourtant parti du bon côté (14ème). La réaction rennaise intervient après la demi-heure de jeu, mais la frappe de Doku est trop molle pour inquiéter Butelle. En fin de première période, Aguerd empêche Angers de prendre le large en sauvant miraculeusement sur sa ligne une frappe du prometteur Cho.

Guirassy relance le suspens

Peu inspirés en première période, les Rouge et Noir réduisent la marque dès le retour des vestiaires. Fraîchement entré en jeu, Guirassy reçoit le ballon dos au but dans le coin droit de la surface. Le joueur formé au Stade Lavallois contrôle du gauche et se retourne pour enrouler du droit. Sa frappe entre dans le but avec l'aide du poteau (52ème). Dans la foulée, le buteur breton manque l'égalisation en perdant son face à face avec Butelle (54ème). Rennes se fait de plus en plus pressant dans cette seconde période, mais Terrier manque le cadre seul au point de pénalty (68ème). Angers va reculer, mais jamais craquer. Le SCO bat Rennes pour la première fois en Coupe de France et valide donc son billet pour les 16èmes de finale.