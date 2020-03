CDF - ASSE-Rennes : Hamouma et Khazri encore trop courts

À l'infirmerie depuis début février, Wahbi Khazri et Romain Hamouma ont repris la course il y a environ deux semaines, mais ne seront toujours pas prêts pour la réception de Rennes, jeudi en demi-finale de la Coupe de France. D'après L'Equipe, ils ne seront pas non plus disponibles pour accueillir Bordeaux, trois jours plus tard en championnat (dimanche à 15h, 28e journée), et il en sera de même pour Arnaud Nordin, sur le flanc depuis fin janvier.

Peut-être ces trois-là pourront-ils effectuer leur retour en vue du déplacement à Monaco, dans une douzaine de jours (dimanche 15 mars à 17h, 29e journée de L1). En attendant, Loïs Diony et Denis Bouanga, rares solutions de Claude Puel en attaque avec le jeune Charles Abi (19 ans), devraient encore enchaîner.