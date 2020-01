CDF - Bastia-Borgo-ASSE : les compos probables

Le parcours en Coupe de France de l'AS Saint-Etienne passe ce dimanche par Bastia. Les Verts sont opposés au FC Bastia-Borgo (14h15) dans les cadre des 32es de finale de la compétition. Face à cette formation de Nationale 1, les Stéphanois font le voyage sans de nombreux joueurs, blessés ou malades (Saliba, M'Vila, Youssouf, Moukoudi, Bouanga, Gabriel Silva, Hamouma), auxquels s'ajoutent les absences de Trauco et Aholou, tout deux suspendus.

Claude Puel devrait opter pour un schéma à trois défenseurs avec Perrin, Debuchy et Fofana. Dans les couloirs, Palencia et Kolodziejczak devraient débuter. Enfin dans le secteur offensif, Khazri, de retour pour ce match, est pressenti pour démarrer la partie aux côtés de Honorat et Abi.

Coupe de France - 32èmes de finale

FC BASTIA-BORGO - AS SAINT-ETIENNE

FCBB : Milosavljevic - Bilingi, Hamdi, Kané, Cros - Cropanese, Doumbia, Ouadah, Grimaldi (C.) - Odzoumo, Penneteau

ASSE : Ruffier - Debuchy, Fofana, Perrin (C.) - Palencia, Cabaye, Camara, Kolodziejczak - Honorat, Abi, Khazri