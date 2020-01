CDF - Belfort créé l'exploit face à Montpellier, Rennes et Angers font le show, Dijon s'en sort de justesse contre Limonest

Déjà une surprise dans les 8es de finale de la Coupe de France, avec l'élimination de Montpellier à Belfort. Dans le même temps, Rennes et Dijon ont pris le meilleur respectivement sur Angers et Limonest. Voici le récap' du début de soirée...

Les 8es de finale de la Coupe de France ont démarré sur de bonnes bases, avec des buts, du spectacle, du suspense et une hiérarchie pas toujours respectée. Pour les buts, c'est sur Angers et Rennes qu'il fallait compter. Les deux équipes se sont livrées un duel acharné pendant 120 minutes et après avoir terminé les 90 premières sur un score de 3-3, il a fallu trois nouveaux buts pour qu'une différence soit faite, en faveur du tenant du titre rennais, sur une sublime frappe enroulée de Jérémy Gélin (4-5).

Scénario cruel, en revanche, pour le petit Poucet Limonest. A Décines, le centre d'entraînement de l'OL où ils étaient accueillis, les pensionnaires de National 3 se sont inclinés devant Dijon (1-2), juste avant la séance des tirs au but. Ils avaient pourtant ouvert le score, peu après la mi-temps, mais se sont immédiatement faits rejoindre avant de craquer au bout des prolongations.

Et puis, la surprise est venue de Belfort, où Montpellier s'est fait sortir par une National 2 au terme de la séance des tirs au but ! Malgré une composition de départ très solide, proche de celle qui avait débuté contre Dijon samedi dernier en Ligue 1 (2-1), les hommes de Michel Der Zakarian n'ont pas su faire la différence en 120 minutes (0-0) et ont plié aux t.a.b, condamnés par les échecs de Junior Sambia et Damien Le Tallec.

LES RÉSULTATS DES 8ES DE FINALE DE LA CDF

Mardi 28 janvier

Angers - Rennes : 4-5 (a.p)

Belfort (N2) - Montpellier : 0-0 (5-4 aux t.a.b)

Limonest (N3) - Dijon : 1-2 (a.p)

20h55 : Monaco - Saint-Etienne, sur Eurosport 2

Mercredi 29 janvier

18h30 : Pau (N) - Paris, sur Eurosport 2

18h30 : Épinal (N2) - Lille, sur Eurosport 2

21h05 : Marseille - Strasbourg, sur France 3 et Eurosport 2

Jeudi 30 janvier