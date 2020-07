CDF - Bouanga persuadé que l'ASSE peut réaliser un exploit

Vendredi soir (21h10), l'ASSE a rendez-vous avec le PSG au Stade de France afin de disputer la finale de la Coupe de France. A l'image de son entraîneur Claude Puel, Denis Bouanga, meilleur buteur des Verts la saison dernière (10 réalisations en L1), est persuadé que son équipe a "une carte à jouer" malgré la forme étincelante affichée par les Parisiens dernièrement.

"Si Rennes l’a fait, on peut le faire aussi. On aura notre carte à jouer" a affirmé l'ailier stéphanois à l'occasion d'une interview sur le site officiel du club. "Au sein du groupe, on possède un mélange d’expérience et de jeunesse. C’est une finale, un match sec. Pourquoi ne pas croire à un exploit ?" s'est-il interrogé ensuite. Bouanga, qui a "hâte d'y être", a fait preuve d'une détermination sans faille : "je pense qu’on est tous conscients de la qualité des joueurs que l’on va avoir en face de nous, de la difficulté de la tâche. Malgré cela, on a tous hâte d’y être. On s’entraîne tous les jours de notre carrière pour vivre ce genre de rencontre".