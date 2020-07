CDF - Boycott des supporters stéphanois pour la finale !

Demain, les stades et hippodromes pourront rouvrir leurs portes au public avec une jauge maximale fixée à 5 000 spectateurs. Une nouvelle rassurante pour le football français qui vivra deux finales de coupes nationales (PSG-ASSE, et PSG-OL) pour ponctuer cette étrange saison 2019-2020, stoppée en avril par le gouvernement. Mais à l'occasion de son grand rendez-vous du 24 juillet face au PSG en coupe de France, l'AS Saint-Etienne ne verra pas ses supporters, à qui 900 places étaient promises par la LFP, réaliser le déplacement jusqu'à Saint-Denis.

"On a effectivement voté à l'unanimité le boycott de la finale", explique Jean-Charles Schuler, président des associations de supporters à Sainté, à L'Equipe. "La principale raison concerne le nombre de places qui nous était réservé. Les dirigeants nous ont compris, il me semble, et ont pris l'engagement de rendre les places et de ne pas les utiliser pour des sponsors ou autres. Avec 900 places pour les supporters stéphanois et des conditions sanitaires impossibles à respecter, nous avons décidé à contrecoeur qu'aucun des cinq groupes de l'AS Saint-Étienne n'ira supporter les Verts à Saint-Denis."