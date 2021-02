CDF - Caen envoie un message de soutien à Neymar et dénonce les menaces envers Yago

Victime d'une lésion du long adducteur gauche lors de la victoire (1-0) du PSG hier à Caen en Coupe de France, Neymar (29 ans) sera éloigné des terrains pendant près de quatre semaines et manquera donc le 8ème de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Sa présence pour le retour étant toujours en suspens.

Face à cette blessure et au désarroi affiché par la star brésilienne sur les réseaux sociaux, son adversaire de la veille le SM Caen a tenu a lui adressé un message d'encouragement en lui souhaitant "un prompt rétablissement" et espère "le voir rapidement sur les terrains."

Dans ce même tweet, le club normand a également tenu a défendre son joueur Steve Yago, au duel avec Neymar au moment de la blessure du numéro 10, qui a été victime d'insultes sur les réseaux sociaux, dont certaines à caractères racistes. "Le SM Caen dénonce par ailleurs avec la plus grande ardeur les attaques subies par Steeve Yago et lui apporte son soutien absolu".

Le @SMCaen souhaite à @neymarjr un prompt rétablissement et espère le voir rapidement sur les terrains 🤝



Le @SMCaen dénonce par ailleurs avec la plus grande ardeur les attaques subies par @steeveyago et lui apporte un soutien absolu ✊🏾#NoRacism #SayNoToRacism @PSG_inside pic.twitter.com/dgbREErWRq