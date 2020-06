CDF/CDL - De nouvelles dates envisagées pour les finales

En raison de la date butoir fixée par l'UEFA, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue pourraient se jouer plus tôt que prévu.

L'arrêt prématuré de la Ligue 1 pour la saison 2019-2020, associé à la volonté des instances françaises et européennes de jouer les finales des coupes nationales et la suite de la Ligue des Champions cet été engendre un énorme casse-tête au niveau du calendrier. Initialement, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue devaient se tenir les 8 et 15 août prochain, mais elles devraient finalement avoir lieu plus tôt en raison de la date butoir fixée par l'UEFA (3 août) pour donner le nom des qualifiés pour les prochaines compétitions européennes.

Si l'ASSE remportait la CDF, elle serait directement qualifiée pour la phase de groupe de l'Europa League, tandis que l'OL serait qualifié pour le 2ème tour préliminaire de la C3 en cas de victoire en CDL, à chaque fois face au PSG. Pour les Gones, encore en lice en C1, une programmation de la finale début août pourrait poser un problème de timing avec son huitième de finale retour face à la Juventus. Ainsi, d'après L'Equipe, le football français pourrait finalement reprendre par la finale de la Coupe de la Ligue le 25 juillet et celle de Coupe de France le 1er août. Ce changement offrirait par ailleurs un temps de préparation plus court aux trois formations.