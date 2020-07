CDF/CDL - La jauge de 5 000 personnes maintenue pour les finales

La finale de la Coupe de France, qui opposera le Paris Saint-Germain à l'ASSE, le vendredi 24 juillet, et celle de la Coupe de la Ligue, qui mettra aux prises le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais, une semaine plus tard, le vendredi 31 juillet, se disputeront au Stade de France devant 5 000 personnes, maximum. En effet, selon les informations rapportées par Le Parisien, le ministère des Sports aurait confirmé aux instances nationales (LFP, FFF) le maintien d'une jauge à 5 000 personnes (joueurs, staffs et personnels des clubs compris) pour les deux affiches. Conséquence : à peine un millier de billets devraient être disponibles à la vente pour le grand public. Les trois clubs finalistes devraient être informés de cette volonté ce vendredi.