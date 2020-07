CDF - Choupo-Moting n'enterre pas l'ASSE

Ce soir face à l’ASSE, le PSG disputera sa 6e finale de Coupe de France consécutive. Eric Maxim Choupo-Moting, qui devrait débuter la rencontre sur le banc, sait que le match n’est pas gagné d’avance, malgré la triste saison des stéphanois. "Ils seront ultra motivés, ils seront à 150%" a déclaré le Camerounais pour le site officiel du Paris Saint-Germain. Forts de leur préparation en trombe avec 20 buts inscrits en 3 matches, les Parisiens débutent, bien sûr, cette finale avec le statut de favori.

Mais l’attaquant de 31 ans le sait, rien n’est facile lorsque l’on joue une finale. "Ils devront être à leur meilleur niveau pour nous battre, parce que nous serons au nôtre. Mais vous le savez, dans le football, tout est possible. Nous devons prendre ce match très au sérieux (...) une finale de coupe se mérite, et c'est le cas. Ils ont vécu une saison en dents de scie en championnat, et ils voudront tout donner sur ce match". Le coup d’envoi sera donné à 21h10 au Stade de France, pour découvrir au terme des 90 minutes qui du PSG ou de l’ASSE succèdera au Stade Rennais.