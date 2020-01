CDF - Dégradations de supporters à Bourg-Péronnas, l'OL paie la note

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais s'est déplacé à Bourg-Péronnas, un club voisin, pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Si les Gones se sont largement imposés (7-0), les supporters lyonnais se sont illustrés en dégradant la tribune visiteur, avec de nombreux sièges arrachés et fondus après l'utilisation de fumigènes. Ces dégradations n'ont pas du tout plu au club de l'USBPA Bourg Rugby, qui a poussé un coup de gueule sur Twitter. "On voudrait juste savoir comment on va pouvoir accueillir nos jeunes de l'Ecole de Rugby la semaine prochaine sur notre match face au RC Narbonnais". Tout est bien qui finit bien puisque l'OL s'est engagé à payer les réparations, qui ont débutées ce matin. A noter que l'OL a, aussi, laissé sa part de recette au FCBP.

