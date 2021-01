CDF - Grenoble se qualifie aux dépens de Clermont et rejoint Monaco en 32èmes

À l'occasion du 8ème tour de la Coupe de France, le Clermont Foot 63 accueillait le Grenoble Foot 38 en ce début d'après midi. Les visiteurs ont ouvert le score suite à un corner mal renvoyé par la défense de Clermont. Mombris hérite du ballon dans la surface et envoie une frappe en pivot poteau rentrant (31ème). Clermont revient directement dans le match grâce à Jordan Tell. Dos au jeu, le numéro 9 parvient à se retourner pour envoyer une magnifique frappe du gauche dans la lucarne (33ème). En seconde période, Clermont domine sans parvenir à concrétiser. Les deux équipes se sont départagées aux tirs aux buts et à ce petit jeu là les Iserois l'emportent (2-4) et rejoignent l'AS Monaco en 32èmes de finale.

Coupe de France - 8ème tour Clermont - - Grenoble