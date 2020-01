CDF - L'amertume du coach de Granville

Granville a longtemps résisté à l'OM vendredi soir, en 16es de finale de la Coupe de France, mais a fini par craquer dans le dernier quart d'heure (0-3, résumé et notes). L'effondrement granvillais a coïncidé avec l'expulsion de l'attaquant William Sea pour un deuxième avertissement. Bien qu'il ait exprimé toute sa fierté, le coach de Granville, Johan Gallon, gardait un goût amer de cette défaite suite à ce fait de jeu qui a fait basculer la rencontre.

"Je pense que c'était le jour pour créer un exploit mais malheureusement vous l'avez tous vu, il y a un tournant du match et à partir de ce moment-là le match est terminé. Il y a une double sanction, on prend un rouge, on prend un but et après, à dix contre un tel adversaire, la mission devient impossible. On ne va pas en parler, il faut accepter. Mais vous pourrez jugez car vous étiez tous là donc je vous laisse juger ce fait de jeu" a-t-il déclaré.