CDF - L'AS Monaco fait le travail face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire et rallie les 8es

Les seizièmes de finale de la Coupe de France ont pris fin ce lundi soir avec la victoire de l'AS Monaco face à la modeste formation de National 2 de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (1-3). Les protégés de Robert Moreno accueilleront l'AS Saint-Etienne lors du prochain tour.

Coupe de France - 16èmes de finale St Pryvé Saint Hilaire 1 - 30 - 3 Monaco C. Antoine 83'

12' B. Keita

29' B. Keita

36' W. Ben Yedder



À Orléans, au Stade de la Source, l'AS Monaco n'a pas pris le bouillon. Mieux, les joueurs du Rocher ont même expédié les affaires courantes, entamant la partie tambour battant. Sur un très bon service signé Jorge, Stevan Jovetic a flirté, d'un ballon piqué, avec une ouverture du score précoce (3ème). Keita Baldé, quelques minutes plus tard, a eu plus de réussite en reprenant victorieusement une tête de ce même Jovetic repoussée par le portier amateur (0-1, 11ème). En jambes, le Sénégalais s'est offert le doublé peu avant la demi-heure de jeu, caviardisé par Wissam Ben Yedder (0-2, 28ème). Le petit attaquant asémiste, qui avait raté une très belle occasion quelques minutes auparavant (22ème), y est allé de son petit but peu après, faisant mouche d'une belle frappe croisée consécutive à un service de Ruben Aguilar (0-3, 36ème).

Sérieusement malmenés, les amateurs de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (National 2) ont eu le mérite de ne pas lâcher. En effet, malgré les assauts répétés des Monégasques, qui ont touché les montants via Jean-Kévin Augustin (59ème), les joueurs du Loiret ont joué avec leurs armes et affiché un beau visage, combatif. Carnejy Antoine, après avoir contraint Benjamin Lecomte a une belle parade des poings (68ème), a même permis aux siens de sauver l'honneur, d'une tête rageuse consécutive à une très belle remise de l'un de ses partenaires (1-3, 82ème). Une réalisation qui assure à l'actuel dixième de National 2 une sortie de la compétition la tête haute. L'AS Monaco, de son côté, poursuit sa route dans cette Coupe de France édition 2019-2020 et recevra l'AS Saint-Etienne le mardi 28 janvier (20h55, Stade Louis-II) lors des 8èmes de finale.