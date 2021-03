CDF - L'AS Monaco maîtrise l'OGC Nice dans le derby et file en 8es (analyse et notes)

Les 16èmes de finale de la Coupe de France ont fermé leurs portes en ce lundi soir avec un derby de la Côte d'Azur opposant l'OGC Nice à l'AS Monaco. Maîtres de leur sujet, les joueurs de la Principauté se sont logiquement imposés (0-2) grâce à Kevin Volland et Ruben Aguilar et rejoignent les 15 autres équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition.

LE FAIT DU MATCH

Le poteau repousse le magnifique enchaînement de Kasper Dolberg ! À peine entré en jeu en lieu et place d'Hassane Kamara (56ème), l'avant-centre danois s'est rapidement signalé en se créant, comme un grand, une occasion d'égaliser. Servi plein axe aux dix-huit mètres par Amine Gouiri, le Scandinave s'est fendu d'un magnifique contrôle orienté de la poitrine puis a déclenché un intérieur du pied droit rasant qui est venu heurter l'extérieur du montant droit du but asémiste ! Un petit chef d'oeuvre qui aurait mérité meilleur sort et qui aurait totalement relancé ce derby azuréen.

LES BUTS

0-1 (29ème) : L'AS Monaco prend les devants ! En position défensive, le Gym perd le cuir devant sa surface de réparation. Aurélien Tchouaméni récupère le ballon et lance Cesc Fabregas sur la gauche. Le maître à jouer espagnol décale idéalement Kevin Volland en retrait. D'un plat du pied droit, l'ancien attaquant du Bayer Leverkusen convertit l'offrande et donne l'avantage à sa formation.

0-2 (87ème) : L'AS Monaco met fin au suspense ! Sur un nouveau ballon perdu par l'arrière-garde du Gym, Ruben Aguilar se saisit du cuir à environ 30 mètres des buts, proche de son couloir droit. Pas attaqué, le latéral droit perfore la défense des Aiglons puis déclenche une frappe croisée limpide du pied droit qui termine sa course dans le petit filet opposé de Walter Benitez, battu sur sa droite.

L'HOMME DU MATCH

Cesc Fabregas (AS Monaco). Malgré ses 33 printemps, le milieu de terrain espagnol en a encore sous la semelle. Dans ce derby de la Côte d'Azur, il a tout simplement rayonné. Impressionnant en première mi-temps, il a offert l'unique but de la rencontre à Kevin Volland. Décisif, donc, et chirurgical (89% de passes réussies, 4 passes clés). Le numéro 4 asémiste a également tenté sa chance (1 tir cadré) et fait les efforts défensifs (1 interception, 2 tacles) avant de céder sa place avec le sentiment du devoir accompli à Aleksandr Golovin (80ème).

LES NOTES

Nice : Benitez (5,5) - Daniliuc (4), Todibo (4,5), Saliba (4,5), Nsoki (4) - Lees-Melou (Cap.) (5), Schneiderlin (6), Claude-Maurice (4,5) - Maolida (4), Gouiri (5), Kamara (4).

Monaco : Majecki (6) - Aguilar (7,5), Maripan (5,5) puis Badiashile (6), Disasi (Cap.) (6), Ballo-Touré (6) - Fabregas (7,5), Fofana (6,5), Tchouaméni (non noté) puis Matazo (6), Diatta (6) - Volland (6,5), Jovetic (6).

LES CONSÉQUENCES

Dominés dans les grandes largeurs, fébriles défensivement et sans réelles idées sur le plan offensif, les Aiglons concèdent un nouveau revers logique face aux Rouge-et-Blanc. Les hommes d'Adrian Ursea quittent donc la compétition la tête basse suite à cette défaite dans le derby et vont désormais tenter de finir au mieux leur championnat ainsi que cette saison 2020-2021 jusque-là très décevante.

Emmenée par un magnifique Cesc Fabregas, l'AS Monaco a logiquement remporté le derby de la Côte d'Azur face à l'OGC Nice. À l'instar du LOSC, du PSG et de l'OL, les trois autres prétendants au titre en Ligue 1, les hommes de Niko Kovac seront également au rendez-vous des huitièmes de finale de la compétition. Seule ombre au tableau de cette soirée presque parfaite : la sortie sur blessure musculaire d'Aurélien Tchouaméni (37ème).