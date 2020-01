CDF - L'entraîneur de Granville veut revoir le règlement de la recette

À l'approche du match face à Marseille en 16es de finale de la Coupe de France (vendredi 17 janvier à 20h55), l'entraîneur de Granville, Johan Gallon, a mis au goût du jour la polémique qui avait entouré les Phocéens au tour précédent. Les Marseillais avaient, en effet, refusé de verser leur recette du 32e de finale à Trélissac. En conférence de presse ce mardi, le technicien a plaidé pour un changement de règlement : les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 devraient céder leur part de recette aux clubs amateurs.

"Je le dis et je le répète. Pour moi, il y a un règlement. L'OM a respecté le règlement", a d’abord précisé l'homme, n’entendant pas rajouter de l'huile sur le feu. "Pour qu'il n’y ait plus de problème, il faut changer le règlement. Je propose que les clubs de L1 et L2, quand ils jouent contre des équipes amateurs, soient obligés de laisser la recette. Mais à partir du moment où ils ne sont pas obligés de laisser la recette, ils font comme bon leur semble. Il n'y a pas de polémique. Par contre, s'ils veulent nous laisser la recette, nous sommes preneurs. Parce que nous, on en aura besoin pour préparer la saison prochaine. Qu'ils nous en laissent un maximum".