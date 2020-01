CDF - L'entraîneur de Pau pense aux conséquences de la qualification

Malgré la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, après un succès retentissant face à Bordeaux ce jeudi (3-2 a.p.), l'entraîneur palois Bruno Irles (44 ans) est anxieux pour la suite de la saison. À l'issue de la rencontre, il s'est livré sans détours au micro d'Eurosport. "On n'oublie pas notre priorité, notre objectif" a d'abord clamé l'ancien joueur de Monaco. En effet, Pau est quatrième de National et en lice pour un accessit en Ligue 2.

"C'est beaucoup de plaisir, mais je suis plus inquiet car la Coupe est très énergivore, comme on l'a vu avec quelques joueurs très fatigués. On a un très gros match face à Quevilly dans un peu plus d'une semaine". Avant d'ajouter, "ça fait plaisir de voir tous ces gens heureux, on sera en pleine forme pour le championnat".