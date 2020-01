CDF - L'état catastrophique de la pelouse avant Pau-PSG

Le Paris Saint-Germain affronte Pau, ce mercredi soir, dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Hier, en conférence de presse, Thomas Tuchel et Colin Dagba avaient confié leurs craintes concernant l'état de la pelouse du stade palois et, visiblement, les peurs des Parisiens ont été confirmées. Nos confrères du Parisien ont, en effet, posté un cliché de la pelouse à quelques minutes du coup d'envoi et le sable vert ajouté sur le terrain est clairement visible.

Les Palois sont déjà en place sur la pelouse du stade du Hameau avec ses larges zones recouvertes de sable vert #CoupedeFrance #PFCPSG #PSG pic.twitter.com/2tBwbuoYxj — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) January 29, 2020