CDF - L'OL cartonne Bourg-Péronnas et file en 16es de finale

Chez son voisin et partenaire de Bourg-Péronnas, l'Olympique Lyonnais a décroché son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France en déroulant face à la formation de Nationale 1 (0-4).

Coupe de France - 32èmes de finale Bourg-Péronnas 0 - 70 - 2 Lyon 17' M. Dembélé

41' M. Dembélé

47' M. Terrier

55' M. Cornet

82' B. Traoré

89' H. Aouar

90' +1 A. Racioppi



LE FAIT DU MATCH

L'OL souffre puis déroule. Si le résultat final est fleuve, il ne reflète pas les difficultés éprouvées par les Lyonnais, notamment lors de la première période. Dès la 9ème minute, Lopes a dû sortir le grand jeu sur une frappe lointaine de Romany. Mis en difficulté par le pressing et l'intensité des Bressans, les Gones ont tremblé, notamment sur les ailes et face à la vitesse d'exécution d'Anani. Toutefois, le but du break inscrit par Dembélé juste avant la pause a assommé les locaux. Dès le retour des vestiaires, les Gones se sont mis à l'abris en inscrivant deux nouveaux buts et ont logiquement pris le contrôle du jeu.

LES BUTS

0-1 (17e) : L'erreur défensive ! Dans la moitié de terrain lyonnaise, le ballon est récupéré par les Gones. Aouar tente de lancer Dembélé d'un long ballon vers le couloir gauche. Malgré son avantage sur l'attaquant lyonnais, Camara manque sa remise en retrait pour son gardien. Le numéro 9 de l'OL en profite pour ajuster Callamand d'un plat du pied droit et ouvrir le score sur le premier tir des Gones dans cette partie.

0-2 (41e) : Dembélé s'offre un doublé ! Sur le côté gauche, Aouar fixe Camara puis le déborde. Le milieu lyonnais centre devant le but mais son ballon est écarté en catastrophe par Lacour. Le cuir revient dans les pieds de Dembélé qui conclut sans difficulté et fait le break juste avant la pause.

0-3 (47e) : L'OL enfonce le clou ! Dès l'entame de la seconde période, Cornet hérite du ballon dans le couloir gauche. Il transmet à Dembélé dans l'axe, lequel se joue de son vis à vis avant de déclencher une frappe enroulée travaillée qui termine sur le poteau. Néanmoins, le ballon revient sur Terrier qui reprend et envoie le ballon au fond.

0-4 (55e) : Lyon déroule ! Comme sur les deux premiers buts, Aouar est à la baguette et finit par trouver Dembélé. Depuis la gauche, le double buteur centre vers Cornet qui devance le gardien. Il place le ballon sous la barre transversale à l'aide de son pied gauche.

0-5 (82e) : A suivre..

0-6 (89e) : A suivre..

0-7 (90e+1) : A suivre..

L'HOMME DU MATCH

M.Dembélé (OL). A suivre...

LES NOTES

FBBP : Callamand (2) - Camara (2), Lacour (4), Romany (4) - Atik (4), Sacko (5), Ribelin (5), Kraichi (5), Khous (5) - Boujedra (5,5), Anani (6)

OL : Lopes (6) - Rafael (5), Marcelo (5), Denayer (6), Marçal (5) - Aouar (7,5), Tousart (7), Caqueret (6,5) - Cornet (6), Dembélé (9), Terrier (7)

LES CONSEQUENCES

Pour ce match de reprise après la trêve, les Lyonnais ont démarré timidement, bousculés par l'envie des pensionnaires de Nationale 1. Dans leur antre, les Bressans ont regardé les Gones droit dans les yeux mais ont payé leur friabilité défensive. Une fois le break réalisé et en raison de la fatigue touchant les organismes, les joueurs de Karim Mokeddem se sont écroulés. Si le score est lourd, Bourg-Péronnas sort la tête haut face à un cador de Ligue 1. Quant aux Lyonnais, ils ont fait preuve d'une belle efficacité offensive et engrange un peu de confiance avant de recevoir Brest en Coupe de la Ligue dans quelques jours (8 janvier, 18h45).