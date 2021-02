CDF - L'OL dévore l'AC Ajaccio (analyse et notes)

Ce mardi soir au Groupama Stadium, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais n'a pas fait de détail et a corrigé la formation de Ligue 2 de l'AC Ajaccio (5-1).

Coupe de France - 32nd Finals Lyon 5 - 14 - 0 Ajaccio M. Depay 10'

I. Slimani 22'

M. Cornet 24'

M. Cherki 38'

H. Aouar (P.) 79'

90' R. Nouri (P.)



LE FAIT DU MATCH

L'écart était trop grand ! Entre le deuxième de Ligue 1, prétendant affiché à la Ligue des Champions voire au titre, et le dixième de Ligue 2, il n'y a pas eu photo. Appliqués et déterminés à rapidement faire parler leur supériorité, les Rhodaniens ont expédié les affaires courantes et n'ont laissé aucune chance à des Insulaires valeureux mais très (trop) vite dépassés.

LES BUTS

1-0 (10ème) : Lyon prend déjà la tête ! Maxence Caqueret intercepte une passe d'un joueur corse. Bruno Guimarães réceptionne le cuir et ouvre le jeu vers Islam Slimani, qui lance en une touche Memphis Depay. Sans contrôle, le capitaine des Gones déclenche une demi-volée limpide et trompe Benjamin Leroy.

2-0 (22ème) : Le break pour Lyon ! Bruno Guimarães lance Mattia De Sciglio sur la droite du terrain. Le latéral italien déploie alors un centre de l'intérieur du pied, en une touche. Trouvé à l'angle des six mètres, Islam Slimani reprend le cuir du pied droit et le propulse sous la barre transversale.

3-0 (24ème) : Lyon s'envole ! Trouvé dans le rond central, Bruno Guimarães lève la tête et distille une magnifique passe verticale à destination de Maxwel Cornet. L'ailier polyvalent se présente devant Benjamin Leroy, le fixe parfaitement, et fait mouche du pied gauche.

4-0 (38ème) : Rayan Cherki participe au festival ! Servi par Melvin Bard, la jeune pépite des Gones décale vers Islam Slimani sur la gauche et poursuit son action avec un bon appel dans la surface. L'international algérien a tout vu et lui remet le cuir. Après un bon contrôle, le milieu de terrain offensif fait le bon choix et trompe Benjamin Lecomte.

5-0 (79ème) : Houssem Aouar signe la manita ! Maxence Caqueret récupère le cuir et lance le contre de son équipe. Le petit milieu de terrain sert sur la gauche Houssem Aouar. Ce dernier provoque, rentre dans la surface et pousse Mohamed Youssouf à la faute. L'arbitre central n'hésite pas et désigne le point de penalty. D'un plat du pied droit placé sur la droite du but, le numéro 8 des Gones se fait justice lui-même et corse l'addition.

5-1 (90ème) : L'ACA sauve l'honneur ! Mickaël Barreto prend sa chance des 20 mètres et voit sa tentative être contrée par une main involontaire de Djamel Benlamri. L'arbitre central désigne alors le point de penalty. D'une frappe puissante au milieu du but, Riad Nouri ne laisse aucune chance à Anthony Lopes, parti sur sa gauche.

L'HOMME DU MATCH

Islam Slimani (OL). Titularisé à la pointe de l'attaque rhodanienne, l'avant-centre international algérien a fait et même très bien fait le travail. Auteur du but du break (22ème) et de deux passes décisives, l'ancien joueur de Leicester City a été un poison constant pour l'arrière-garde insulaire (3 passes clés au total, 2 grosses occasions créées). Avec un peu plus de réussite (7 tirs tentés au total), il aurait même pu inscrire un doublé mais sa tête décroisée et puissante a été brillamment détournée par le dernier rempart corse, auteur d'un arrêt réflexe sublime (33ème). Une première titularisation réussie, en somme.

LES NOTES

OL : Lopes (6) - De Sciglio (6,5), Diomandé (6,5), Benlamri (6), Bard (6,5) - Bruno Guimarães (8), Caqueret (7) - Cherki (6), Memphis Depay (Cap.) (7) puis Aouar (6), Cornet (6,5) - Slimani (8,5).

ACA : Leroy (3) - Huard (3), Avinel (3,5), Sainati (3,5) puis Youssouf (5), Kalulu (3,5) - Laci (4,5) puis Barreto (5,5), Coutadeur (Cap.) (5,5) - N'Diaye (4) puis Bayala (5), Marchetti (5), Lecoeuche (4) - Courtet (4,5).

LES CONSÉQUENCES

Sûr de sa force, l'Olympique Lyonnais n'a pas raté son entrée en Coupe de France. Sérieux et incisifs, les protégés de Rudi Garcia ont fait respecter la hiérarchie. Grâce à ce match abouti, les Gones alignent une cinquième victoire de rang toutes compétitions confondues et se qualifient pour les seizièmes de finale de la compétition, qui auront lieu le week-end des 6 et 7 mars prochains et dont le tirage au sort sera effectué le dimanche 21 février (19h30).