CDF - L'OL surclasse Sochaux et se qualifie pour les 8èmes de finale (analyse et notes)

L'Olympique Lyonnais s'impose face au FC Sochaux-Montbéliard (5-2) dans une rencontre comptant pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Djamel Benlamri (8ème), Maxwel Cornet (10ème), Rayan Cherki (45ème et 87ème) et Jason Denayer (77ème) sont les buteurs du côté des Gones. Les Sochaliens ont pu compter sur Chris Bedia (41ème et 56ème) pour rester dans le match.

Coupe de France - 16èmes de finales Lyon 5 - 23 - 1 Sochaux D. Benlamri 8'

M. Cornet 10'

M. Cherki 45'

J. Denayer 77'

M. Cherki 88'

41' C. Bedia

56' C. Bedia



LE FAIT DU MATCH

Un début de match canon. Les hommes de Rudi Garcia n'ont pas pris leur adversaire du soir à la légère. Dès le coup d'envoi, les Gones pressent haut et l'écart de niveau sur le plan technique se fait vite ressentir. Les Sochaliens perdent des ballons et concèdent plusieurs coups de pied arrêtés. Sur l'un d'eux, l'Olympique Lyonnais ouvre le score (8ème), avant de doubler la mise dans la foulée (10ème). Résultat, après seulement dix minutes de jeu, les pensionnaires de Ligue 2 sont menés deux buts à zéro. Malgré plusieurs sursauts et réactions, les Doubistes ne sont jamais parvenus à rattraper leur retard au score.

LES BUTS

1-0 (8ème) : Les Gones ouvrent le score ! Maxwel Cornet se charge de tirer un corner de la droite vers la gauche. L'international Ivoirien dépose le ballon au premier poteau où Djamel Benlamri surgit et vient placer un coup de tête rageur qui laisse le portier sochalien sur place.

2-0 (9ème) : L'OL double la mise ! Paquetá fixe plein axe et décale sur sa droite Mattia De Sciglio. L'Italien centre devant le but et Maxwel Cornet vient couper la trajectoire et propulser le ballon de la tête au fond des filets de Jeannin.

2-1 (41ème) : Sochaux réduit le score ! Soumaré perfore dans l'axe et vient servir Chris Bedia entre Diomandé et Benlamri. L'attaquant sochalien contrôle et place une frappe croisée du plat du pied qui bat Julian Pollersbeck.

3-1 (45ème) : Lyon creuse l'écart ! Slimani et Aouar combinent et c'est Rayan Cherki qui hérite du ballon dans la surface de réparation. Le jeune lyonnais temporise puis vient croiser sa frappe qui file dans le petit filet de Jeannin.

3-2 (56ème) : Sochaux revient dans le match ! Comme sur le premier but des Sochaliens, Soumaré perfore le milieu de terrain lyonnais avant de glisser le ballon pour Bedia qui devance le gardien de l'OL et marque dans le but vide.

4-2 (77ème) : Lyon file vers la victoire ! Rayan Cherki tire un corner de la droite vers la gauche et dépose le cuir sur la tête de Jason Denayer qui propulse le ballon dans les cages sochaliennes.

5-2 (87ème) : Et de cinq pour l'OL ! Caqueret lance Slimani dans un boulevard côté gauche, l'Algérien déborde et sert Cherki en retrait dans l'axe, ce dernier conclut du plat du pied droit.

L'HOMME DU MATCH

L'inarrêtable Rayan Cherki. Positionné sur le côté droit de l'attaque, l'attaquant de 17 ans était tout simplement intenable ce soir. En alternant régulièrement avec Maxwel Cornet, il a harcelé Abdallah Ndour et Pape Paye grâce à sa qualité technique et sa vitesse. Face à une équipe assez maladroite techniquement, le joueur formé à l'OL a pu profiter de plusieurs pertes de balle pour créer des espaces à ses coéquipiers et distribuer de précieux ballons. Rayan Cherki ponctue sa superbe performance par deux buts inscrits et une passe décisive délivrée.

LES NOTES

OL : Pollersbeck (4) - De Sciglio (4,5), Diomandé (5,5), Benlamri (6,5), Bard (5) - Paqueta (6), Guimarães (6,5) , Aouar (6) - Cherki (9), Slimani (5,5), Cornet (7).

FCSM : Jeannin (3,5) - Paye (4,5), Diedhiou (3), Martial (4), Ndour (3,5) - Kaabouni (4), Thioune (4) - Soumaré (5), Weissbeck (5,5), Ourega (5) - Ambri (non noté) puis Bedia (7).

LE CONSÉQUENCES

L'Olympique Lyonnais enchaine un quatrième match sans défaite toutes compétitions confondues. Le club rhodanien se qualifie pour les 8èmes de finale de la Coupe de France. Le prochain tour de la compétition aura lieu le mercredi 7 avril prochain et le tirage au sort sera effectué le lundi 8 mars à 23 heures. Au-delà de l'élimination, les Sochaliens ont perdu Steve Ambri qui est sorti sur blessure après un peu plus d'une demi-heure de jeu (34ème).