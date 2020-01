CDF - L'OM avec un groupe au complet face à Strasbourg

André Villas-Boas et l'OM se présenteront demain soir face à Strasbourg, en 8e de finale de la Coupe de France, avec un groupe au complet. L'entraîneur marseillais enregistre en effet les retours de Dimitri Payet, Nemanja Radonjic et Boubacar Kamara, suspendus le week-end dernier contre Angers (0-0). Il doit néanmoins se passer, comme depuis plusieurs mois maintenant, de Florian Thauvin (reprise) et Isaac Lihadji (écarté).

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Pelé, Simon - Kamara, Alvaro, Amavi, Caleta-Car, Sakai, Abdallah, Perrin - Sarr, Lopez, Sanson, Rongier, Strootman, Khaoui - Payet, Radonjic, Benedetto, Germain, Aké.