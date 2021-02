CDF - L'OM fait le boulot à Auxerre (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille s'impose (0-2) face à l'AJ Auxerre et se qualifie pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Dans un match très animé où les deux équipes auraient pu l'emporter, ce sont Dario Benedetto (53ème) et Ahmadou Bamba Dieng (92ème) qui ont offert la victoire à l'OM en inscrivant les deux seuls buts de la rencontre.

Coupe de France - 32nd Finals Auxerre 0 - 20 - 0 Marseille 54' D. Benedetto

92' A. Dieng



LE FAIT DU MATCH

Il fallait juste la pousser au fond. L'Olympique de Marseille était à deux doigts d'ouvrir le score en première période et Nasser Larguet doit encore se demander comment cette action ne s'est pas conclue par un but. Sur un corner tiré de la gauche vers la droite par Saîf-Eddine Khaoui, Balerdi reprend le cuir de la tête mais Ngando arrête le ballon sur sa ligne et le renvoie sur Pape Gueye. Le milieu de terrain est seul au second poteau face à des cages grandes ouvertes mais ne parvient pas à se positionner correctement pour frapper. Dans un cafouillage qui semble durer des heures, l'ancien havrais finit par tenter désespérément une talonnade qui est une nouvelle fois repoussé par Ngando.

LES BUTS

0-1 (53ème) : L'OM ouvre le score ! Pol Lirola profite d'une incompréhension entre Ndom et Fortuné pour leur chiper le ballon et déborder sur son côté droit. Le Catalan centre et trouve Dario Benedetto qui est oublié par la défense. L'international argentin reprend le ballon d'une tête piquée et vient le placer au ras du poteau.

0-2 (92ème) : L'OM fait le break ! Sur une contre-attaque où la majorité des Auxerrois étaient restés aux abords de la surface marseillaise, Pol Lirola récupère le ballon et lance d'un superbe extérieur du pied Ahmadou Bamba Dieng. Le Sénégalais part en pleine profondeur, résiste au retour de d'un défenseur bourguignon et vient placer une frappe puissante au ras du premier poteau de Laiton.

L'HOMME DU MATCH

L'inarrêtable Pol Lirola. Dans un jeu phocéen qui a majoritairement penché du côté droit, l'espagnol a été mis à contribution aussi bien défensivement qu'offensivement pendant quatre-vingt-dix minutes. Plus concentré sur les tâches défensives en première période, le joueur prêté par la Fiorentina a bien muselé Kévin Fortuné. Rapide et solide, il a contenu son adversaire du jour et ne s'est jamais fait déborder. Au retour des vestiaires, l'entrée de Florian Thauvin l'a libéré sur le plan offensif et il n'a pas hésité à très régulièrement déborder pour amener le surnombre et créer le danger dans la défense auxerroise. Pol Lirola s'est offert deux passes décisives cet après-midi et a sans nul doute réalisé son match le plus abouti depuis son arrivée sur la Canebière cet hiver.

LES NOTES

Auxerre : Laiton (4,5) - Georgen (5,5), Coeff (5), Souprayen (6), Boto (4,5) - Bellugou (5), Ngando (6,5), Ndom (6) - Hein (7), Begraoui (4,5), Fortuné (4,5)

OM : Pelé (6,5) - Lirola (7,5), Balerdi (6), Kamara (6), Sakai (5) - Khaoui (5,5), Rongier (5), Gueye (6,5), Luis Henrique (5,5) - Benedetto (6), Germain (5)

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique de Marseille retrouve le chemin de la victoire après sept matchs sans succès (5 défaites, 2 nuls) toutes compétitions confondues. Le club phocéen se qualifie pour les 16èmes de finale de la Coupe de France et refait le plein de confiance après ces dernières semaines compliquées. Le prochain tour de la compétition aura lieu le week-end des 6 et 7 mars prochains et le tirage au sort sera effectué le dimanche 21 février à 19h30.