CDF - L'OM n'a pas donné sa part des recettes à Trélissac

L'Olympique de Marseille s'est qualifié in extremis pour les 16es de finale de la Coupe de France ce dimanche, face à Trélissac (1-1, 2 t.a.b 4, résumé et notes). Si la rencontre s'est déroulée dans une ambiance champêtre et agréable, l'OM s'est offert une mauvaise publicité à l'issue du match puisque le club phocéen n'a pas donné sa part des recettes au club amateur évoluant en Nationale 2, comme le veut la coutume.

Fabrice Faure, le président de Trélissac, n'a pas caché son mécontentement après la rencontre. "Vous remercierez l'OM qui ne nous a pas laissé sa part de la recette. C'est la troisième fois qu'on joue le club marseillais (après 2010 et 2016, ndlr), et c'est la première fois que cela arrive. Merci pour le football amateur !" a-t-il pesté devant les journalistes. La Provence avance dans ses colonnes que Laurent Colette, le directeur général de l'OM présent à limoges pour le match, aurait contacté Jacques-Henri Eyraud pour savoir la marche à suivre concernant la part des recettes.