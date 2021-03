CDF - L'OM s'est plaint de la présence des supporters de Canet en tribunes

Suite à l’exploit face à l’Olympique de Marseille (2-1) en 16es de finale de Coupe de France, Canet-en-Roussillon a révélé certains exigences du club phocéen avant le match. En effet, comme l'a confié le manager Jordi Delclos sur RMC, l'OM a demandé au club amateur certains changements pour se mettre dans les meilleures conditions. En effet, le club sudiste a demandé à ce que les tribunes soient évacuées (des personnes étaient accréditées) en raison de la pandémie de coronavirus. Or, la présence de supporters était importante pour pousser le petit poucet dans le contexte actuel.

"Ils ont demandé à ce qu'on évacue la tribune, ils ont demandé que la pelouse soit tondue, ils ont demandé qu'on arrose le terrain... On a refusé tout ça. Nous, on était là pour gagner, on était là pour faire notre match. Il était hors de question qu'on mouille le terrain et qu'on évacue le stade", a-t-il lancé.