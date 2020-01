CDF - L'OM vient à bout de Granville et se qualifie pour les 8es (résumé et notes)

Face à de vaillants joueurs de Granville, l'Olympique de Marseille a dû se montrer patient pour obtenir sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France (0-3).

Coupe de France - 16èmes de finale Granville 0 - 30 - 0 Marseille 77' Álvaro González

83' N. Radonjic

90' +2 D. Payet



Après avoir difficilement éliminé Trélissac au tour précédent, l'Olympique de Marseille rencontrait ce vendredi Granville, autre formation de Nationale 2, en 16es de finale de la Coupe de France. Comme lors du tour précédent, les amateurs ont tenu la dragée haute aux Olympiens lors du premier acte. Pourtant, les Marseillais sont bien entrés dans leur match et se sont installés dans la moitié de terrain adverse. Ils n'ont pas tardé à faire trembler les quelques 20.000 spectateurs présents au stade Michel d'Ornano de Caen. Une tête de Germain dans le petit filet extérieur (3e) et une frappe contrée de Rongier à bout portant (8e) ont en effet donné quelques sueurs froides aux Granvillais. Malgré ces avertissements, les Normands ont peu à peu pris confiance et ont misé sur leur explosivité pour tenter de prendre la défense phocéenne par surprise.

Toutefois, à l'exception d'une frappe manquée par un défenseur, les pensionnaires de Nationale 2 se sont surtout évertués à bien défendre leur but. Grâce à des lignes compactes et positionnées relativement bas sur le terrain, les Granvillais ont empêché les joueurs de l'OM de trouver de la profondeur. Conséquemment, les hommes de Villas-Boas se sont essayés de loin (26e, 36e), sans réussite. A chaque tentative de passage par l'axe, les Marseillais sont tombés dans un entonnoir et ont vu les lignes adverses se resserrer sur le porteur du ballon. A l'issue des quarante cinq premières minutes, la solidarité granvillaise a donc porté ses fruits puisque rien n'était encore fait avec un score toujours nul et vierge au tableau d'affichage.

La double peine pour Granville

A la pause, André Villas-Boas a décidé de passer à deux attaquants en lançant Benedetto à la place de Sanson. Le début de seconde période a été conforme à celui de la première avec une possession marseillaise mais des défenseurs normands concentrés pour fermer les espaces. Appliquée dans le jeu, l'arrière garde de Granville a failli se faire surprendre sur un coup de pied arrêté, mais Kamara, seul au second poteau, a voulu être trop altruiste (50e). Face à leur manque de solutions dans les derniers mètres, les Olympiens s'en sont de nouveau remis à des tentatives lointaines (53e, 58e, 62e) sans grand danger pour Jeffrey Baltus. Quelques minutes plus tard, le gardien adverse a pu souffler en voyant son défenseur se sacrifier sur un tir de Germain, lequel a freiné le ballon et permis à son portier de se saisir du cuir (70e).

C'est alors que le match a basculé pour Granville. En raison d'un coup de coude dans le visage de Rongier, Sea a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion (75e). Un coup dur énorme pour les amateurs qui ont en plus encaissé l'ouverture du score dans la foulée. A la suite du coup franc provoqué par la faute de Sea, le ballon est revenu sur Alvaro Gonzalez après une action confuse. Baltus n'a pu qu'effleurer le ballon sur la frappe de l'Espagnol, insuffisant pour empêcher l'OM de prendre l'avantage (77e) ! Une poignée de secondes après ce but, Pelé a dû s'employer face à Blondel, lequel avait éliminé Kamara avant de décocher une frappe puissante (78e). Marqués par leurs efforts et en infériorité numérique, les Granvillais ont fini par craquer et ont concédé deux nouveaux buts. Radonjic a fait le break quelques minutes après son entrée en jeu d'une frappe au ras du sol hors de portée de Baltus (83e). Puis dans le temps additionnel, Payet a profité d'une perte de balle pour frapper et loger le ballon dans la lucarne (90e+2). L'OM se qualifie donc pour les 8es de finale mais aura longtemps été tenu en échec par Granville. Malheureusement pour l'équipe de Nationale 2, l'exclusion dans le dernier quart d'heure a été fatale...