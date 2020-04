CDF - La finale ASSE-PSG jouée début août ?

"C'est terminé pour la L1 et la L2, mais aussi pour le National et pour les filles (D1). Ces quatre Championnats sont finis", annonce Noël Le Graët dans une interview à L'Equipe ce mercredi. Si l'espoir d'une relance des championnats est né des déclarations du Ministère des Sports hier soir, le président de la FFF est catégorique : la saison 2019-2020 est à ranger au placard. Enfin, pas complètement... Selon lui, la finale de la Coupe de France, une compétition organisée par la 3F - au contraire de la Ligue 1 et de la Coupe de la Ligue - peut encore être programmée.

"On a intérêt à la jouer tout début août, sinon elle n'est pas jouable, car l'UEFA voudra les qualifiés français en Coupe d'Europe le plus rapidement possible", explique Le Graët. De quoi raviver la flamme du côté du PSG et de l'AS St-Etienne, qui devaient initialement s'affronter samedi dernier (25 avril) au Stade de France.