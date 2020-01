CDF - La Ligue 2 absente en huitièmes, une première

Sortis respectivement par St-Etienne, Belfort, Montpellier et le PSG ce week-end, le Paris FC, Nancy, Caen et Lorient étaient les derniers représentants de Ligue 2 engagés en Coupe de France. Pour la première fois de l'histoire, il n'y aura donc pas de club de deuxième division au stade des 8es de finale. Il reste en revanche une équipe de National (Pau), deux équipes de National 2 (Epinal, Belfort) et une équipe de National 3, le petit Poucet Limonest.

0 - Pour la 1ère fois depuis la création du championnat, il n'y a aucun club de 2e division en 8e de finale de Coupe de France. 0/20. pic.twitter.com/uXGMOMnHF8 — OptaJean (@OptaJean) January 19, 2020