CDF - Le FC Lorient renverse le Paris FC

Le FC Lorient poursuit sa route en Coupe de France. Ce mardi en fin d'après-midi, dans le cadre des 32èmes de finale de la compétition, le club breton a renversé le Paris FC (2-1). Dans cette rencontre disputée au Stade du Moustoir, la formation de Ligue 2 a marqué la première, de manière précoce, via Moustapha Name (13ème). Mais les hommes de Christophe Pélissier ont parfaitement réagi en seconde mi-temps. Yoane Wissa a d'abord égalisé sur penalty (72ème), puis Terem Moffi, dix grosses minutes plus tard (83ème), a offert le succès et la qualifications aux Bretons.

Coupe de France - 32nd Finals Lorient 2 - 10 - 1 Paris FC Y. Wissa (P.) 72'

T. Moffi 83'

13' M. Name