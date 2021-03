CDF - Le FC Metz cartonne le Valenciennes FC

Opposé à la formation de Ligue 2 du Valenciennes FC, ce samedi après-midi lors des 16èmes de finale de la Coupe de France, le FC Metz a fait respecter la hiérarchie. Sérieux et efficaces, les Grenats ont cartonné les Nordistes au Stade du Hainaut (0-4). En première mi-temps, les hommes de Frédéric Antonetti ont très vite tremblé mais Baptiste Guillaume a raté son penalty (5ème). À la suite de ce sérieux avertissement, les pensionnaires de Ligue 1 ont passé la vitesse supérieure et fait la différence grâce à Fabien Centonze (7ème) puis Thierry Ambrose (34ème), buteurs sur penalties. Au retour des vestiaires, Vagner Dias Gonçalves (61ème) et Pape Matar Sarr (89ème) ont donné un peu plus d'ampleur au large succès des Mosellans, qui seront donc au-rendez vous des huitièmes.

Coupe de France - 16èmes de finales Valenciennes 0 - 40 - 2 Metz 7' F. Centonze (P.)

34' T. Ambrose (P.)

61' Vagner

89' P. Sarr



LES RÉSULTATS DES 16ÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Vendredi 5 mars

Beauvais - Boulogne : 0-2

: 0-2 Aubagne - Toulouse FC : 0-2

Samedi 6 mars

Red Star - RC Lens : 3-2

- RC Lens : 3-2 Rumilly Vallières - Annecy : 1-1 (6-5 aux TAB)

- Annecy : 1-1 (6-5 aux TAB) Saint-Louis Neuweg - Sedan : 0-2

: 0-2 Olympique Alès - Montpellier HSC : 1-2

: 1-2 Valenciennes FC - FC Metz : 0-4

: 0-4 Le Puy - FC Lorient : 1-0

- FC Lorient : 1-0 Saumur - Montagnarde : 3-3 (4-3 aux TAB)

- Montagnarde : 3-3 (4-3 aux TAB) 18 heures 45 : Olympique Lyonnais - FC Sochaux-Montbéliard

21 heures 10 : Stade Brestois 29 - PSG

Dimanche 7 mars

18 heures 30 : Gazélec Ajaccio - LOSC

18 heures 30 : Angers SCO - Club Franciscain

18 heures 30 : Romorantin - Voltigeurs de Chateaubriant

21 heures : AS Canet - Olympique de Marseille

Lundi 8 mars