CDF - Le groupe niçois pour affronter Lyon

Patrick Vieira et Nice croiseront le fer avec Lyon, demain soir (20h55), en 8es de finale de la Coupe de France, avec un groupe quasiment au complet. Pour l'occasion, l'entraîneur niçois a fait appel à 19 éléments.

À noter les absences de Riza Durmisi, victime d'une lésion musculaire à la cuisse et qui devrait reprendre l'entraînement en début de semaine prochaine, et de Youcef Atal, victime d'une lésion du ménisque le 7 décembre dernier. Le milieu de terrain Arnaud Lusamba, qui n'a plus figuré dans l'effectif depuis le 21 décembre, et le portier Gautier Lloris, pourtant à disposition, n'ont pas été convoqués.

LE GROUPE DE L'OGC NICE

Benitez, Clementia - Burner, Pelmard, Herelle, Dante, Nsoki, Sarr - Cyprien, Danilo, Thuram, Lees-Melou, Tameze, Boudaoui - Claude-Maurice, Ounas, Myziane, Dolberg, Ganago.