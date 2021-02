CDF - Le LOSC fait le strict minimum à Dijon et passe en 16es !

Lille a fait le strict minimum sur la pelouse de Dijon, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France. En déplacement et avec une équipe assez remaniée, les Dogues ont ouvert le score sur un contre assassin, lancé par Mike Maignan. Parti dans la profondeur plein axe, le jeune Aguibou Camara devance Allagbé et glisse un ballon à ras de terre qui franchit le but vide (16ème). En deuxième mi-temps, les Dijonnais ont poussé pour égaliser mais les hommes de Galtier ont fait le dos rond pour passer au tour suivant ! Direction les 16èmes de finale pour le LOSC.

Coupe de France - 32nd Finals Dijon 0 - 10 - 1 Lille