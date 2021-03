CDF - Le LOSC fait le travail face au Gazélec Ajaccio

Mission réussie pour le LOSC ! En déplacement en Corse, sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, les Dogues ont fait le job pour s'imposer 3-1. Grâce à un pressing fort d'entrée, les hommes de Christophe Galtier ont poussé à la faute les Corses, et notamment le malheureux Durimel. Le capitaine du GFCA, sur corner, a envoyé le ballon dans ses propres cages, surpris par la trajectoire de la frappe de Yazici (10ème). Si les Lillois ont eu plusieurs opportunités de prendre le large, ils vont attendre la deuxième mi-temps et un but de Xeka pour s'assurer une fin de match tranquille. Sur un centre de Renato Sanches, entré en jeu quelques minutes auparavant, le milieu marque de la tête sans opposition dans le dos de Durimel (72ème). Jonathan David, remplaçant au coup d'envoi, a aussi participé à la fête avec un but à la 83ème. Les Ajacciens ont toutefois sauvé l'honneur avec un but de Pollet (87ème). Les Dogues connaîtront leur adversaire pour les huitièmes de finale demain soir !

Coupe de France - 16èmes de finales Gazelec Ajaccio 1 - 30 - 1 Lille D. Pollet 87'

9' A. Durimel (CSC)

71' Xeka

84' M. Lopy (CSC)



LES RÉSULTATS DES 16ÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Vendredi 5 mars

Beauvais - Boulogne : 0-2

: 0-2 Aubagne - Toulouse FC : 0-2

Samedi 6 mars

Red Star - RC Lens : 3-2

- RC Lens : 3-2 Rumilly Vallières - Annecy : 1-1 (6-5 aux TAB)

- Annecy : 1-1 (6-5 aux TAB) Saint-Louis Neuweg - Sedan : 0-2

: 0-2 Olympique Alès - Montpellier HSC : 1-2

: 1-2 Valenciennes FC - FC Metz : 0-4

: 0-4 Le Puy - FC Lorient : 1-0

- FC Lorient : 1-0 Saumur - Montagnarde : 3-3 (4-3 aux TAB)

- Montagnarde : 3-3 (4-3 aux TAB) Olympique Lyonnais - FC Sochaux-Montbéliard : 5-2

- FC Sochaux-Montbéliard : 5-2 Stade Brestois 29 - PSG : 0-3

Dimanche 7 mars

Gazélec Ajaccio - LOSC : 1-3

: 1-3 Angers SCO - Club Franciscain : 5-0

- Club Franciscain : 5-0 Romorantin - Voltigeurs de Chateaubriant : 1-3

: 1-3 21 heures : AS Canet - Olympique de Marseille

Lundi 8 mars