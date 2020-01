CDF - Le président de Belfort ravi d'affronter Montpellier en 8es de finale

Vainqueur de Nancy, septième de Ligue 2, en 16es de finale de la Coupe de France (3-1), Belfort, pensionnaire de National 2, va affronter Montpellier au tour suivant. Jean-Paul Simon, le président de Belfort, qui va jouer le premier huitième de finale de son histoire, n'a pas caché son enthousiasme à l'idée d'affronter une écurie de Ligue 1.

"On est content de ce tirage. Je ne voulais pas aller à Pau, pas parce que je n'aime pas Pau, mais parce que c'est un peu loin de chez nous. Là, une équipe de Ligue 1, c'est très bien. Si on les bat, ce sera magique. S'ils nous sortent, notre parcours aura quand même été magique. Bref, quoiqu'il arrive ce sera une superbe fête. Montpellier c'est un autre niveau que Nancy, mais un exploit reste possible". Avant de conclure, optimiste : "Tous les ans, à chaque tour de la Coupe de France il y a des surprises, à nous de la créer de nouveau". La confrontation aura lieu le 28 janvier prochain.