CDF - Le programme TV des 16es de finale

La Fédération française de football a dévoilé ce mercredi la programmation des 16es de finale de la Coupe de France, qui se tiendront du jeudi 16 au lundi 20 janvier. Ils débuteront avec le déplacement de Bordeaux à Pau et prendront fin avec celui de Monaco à St-Pryvé St-Hilaire. Entre temps, Marseille jouera Granville vendredi, la soirée de samedi sera animée par le choc Nantes-Lyon et le PSG ira à Lorient dimanche. Le tenant du titre, le Stade Rennais, se mesurera à l'Athlético Marseille quelques heures plus tôt...

LE PROGRAMME TV DES 16ES DE FINALE DE LA CDF

Jeudi 16 janvier

20h55 : Pau (N1) - Bordeaux, sur Eurosport 2

Vendredi 17 janvier

21h05 : Granville (N2) - Marseille, sur Eurosport 1 et France 3

Samedi 18 janvier

13h : Red Star (N1) - Nice, sur Eurosport 2 (multiplex)

13h : Epinal (N2) - JS Saint-Pierroise (R1), sur Eurosport 2 (multiplex)

13h : Prix les Mezières (N3) - Limonest (N3), sur Eurosport 2 (multiplex)

15h : Gonfreville L'Orcher (N3) - Lille, sur Eurosport 2 (multiplex)

15h : Belfort (N2) - Nancy (L2), sur Eurosport 2 (multiplex)

18h : Paris FC (L2) - St-Etienne, sur Eurosport 2 (multiplex)

18h : Angoulême (N2) - Strasbourg, sur Eurosport 2 (multiplex)

20h55 : Nantes - Lyon, sur Eurosport 2

Dimanche 19 janvier

17h15 : Montpellier - Caen (L2), sur Eurosport 2 (multiplex)

17h15 : Rouen (N2) - Angers, sur Eurosport 2 (multiplex)

17h15 : Athlético Marseille (N2) - Rennes, sur Eurosport 2 (multiplex)

17h15 : Dijon - Nîmes, sur Eurosport 2 (multiplex)

20h55 : Lorient (L2) - Paris SG, sur Eurosport 2

Lundi 20 janvier